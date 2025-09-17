Ричмонд
В Европе сочли уловкой слова Трампа о санкциях против России

В Европе считают уловкой призывы президента США Дональда Трампа присоединиться к санкциям против России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.

Источник: Reuters

Они полагают, что американский лидер специально выдвинул европейским странам невыполнимые требования, чтобы самому избежать введения антироссийских санкций.

Ранее Трамп заявил о готовности ввести «серьезные санкции» против России при выполнении двух условий: страны НАТО должны сделать то же самое, а также перестать покупать российскую нефть.

По его словам, возможные ограничения затронут нефтяной и банковский секторы, а также будут включать введение пошлин.

