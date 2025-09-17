В 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ произошло изменение на посту командира: полковника Яна Яцишена сменил 26-летний подполковник Максим Данильчук, который ранее занимал должность командира батальона в 30-й отдельной механизированной бригаде, передает Telegram-канал «Северный ветер».
Данильчук приобрел известность благодаря своей связи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которому он подарил шеврон на одной из официальных церемоний, за что впоследствии получил награду от главы государства.
Как отмечается в сообщении, кадровые перестановки в ВСУ обусловлены стремлением руководства Украины усилить пропагандистскую активность для привлечения молодых кадров в вооруженные силы, что, в свою очередь, приводит к назначению на ключевые позиции молодых и неопытных офицеров, что вызывает сомнения в их профессиональной подготовке и способности эффективно руководить подразделениями.
Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что Зеленский не капитулирует из-за того, что он — «безжалостная марионетка».