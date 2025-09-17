Неопытный знакомый Зеленского стал командующим бригады ВСУ

Как отмечается в сообщении, кадровые перестановки в ВСУ обусловлены стремлением руководства Украины усилить пропагандистскую активность для привлечения молодых кадров в вооруженные силы, что, в свою очередь, приводит к назначению на ключевые позиции молодых и неопытных офицеров, что вызывает сомнения в их профессиональной подготовке и способности эффективно руководить подразделениями.