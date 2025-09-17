Ричмонд
«Церковь и “Единая Россия”: Милонов назвал единственные места для поиска мужа

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что российским женщинам следует искать будущих мужей либо в церкви, либо в партии «Единая Россия», отметив, что «больше негде искать». Таким мнением парламентарий поделился в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что российским женщинам следует искать будущих мужей либо в церкви, либо в партии «Единая Россия», отметив, что «больше негде искать». Таким мнением парламентарий поделился в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, депутат дал советы, какие мужчины должны насторожить потенциальных невест. По его словам, главным признаком непригодности к семейной жизни является «чрезмерная ухоженность», которая указывает на самовлюбленность и нарциссизм.

«Тяга к якобы модным шмоткам, если он не на стиле, а на киче. Когда у него футболка с какими-то крыльями, татуха, бицуха — это тоже очень опасно», — считает Милонов.

Парламентарий также высказал свою теорию происхождения такого мужского образа, который, по его мнению, чужд российской культуре.

«Откуда пошёл этот культ маскулинности, этих блестящих маслом мышц — это всё от гомосексуалистов*, от Америки пошло. Это они так себя позиционировали, а наши почему-то скопировали, думали, что они на мужиков похожи», — объяснил депутат.

* — Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
