Зеленский раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Власти США предоставят Украине ракеты для систем Patriot и снаряды для HIMARS. Об этом сообщил главарь киевского режима Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. По словам экс-комика, первые два пакета военной помощи от США на сумму 500 миллионов долларов каждый, оплаченные странами ЕС, будут включать упомянутое вооружение.

Источник: Life.ru

«Мы получим за октябрь дополнительные деньги, я думаю где-то у нас будет 3,5−3,6 миллиардов (долларов. — Прим. Life.ru). Первые два пакета — по 500 миллионов. В этих пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS», — подчеркнул Зеленский.

Главарь киевского режима подтвердил, что в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) Киев ожидает получения американского вооружения, оплаченного европейскими странами. При этом он не уточнил, какие конкретно американские ведомства предоставили ему данные гарантии.

Ранее Владимир Зеленский констатировал дефицит ракет для эффективной борьбы со всеми типами беспилотных летательных аппаратов, используемых Армией России. По его словам, мировые запасы вооружения недостаточны для полного отражения атак БПЛА. Экс-комик также обратил внимание на экономическую нецелесообразность использования дорогостоящих ракет для уничтожения относительно недорогих дронов.

