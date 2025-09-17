В замке Виндзор Трамп несколько раз похлопал по спине короля Карла III

Президент США Дональд Трамп во время государственного визита в Великобританию несколько раз похлопал по спине короля Карла III, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на церемонии в замке Виндзор, когда Трамп поднимался на помост и коснулся британского монарха.
В Великобритании прикосновение к королю или королеве считается нарушением правил этикета.
Ранее также отмечалось, что во время визита в Великобританию Трамп вновь шел впереди короля на смотре почетного караула, повторив аналогичную ситуацию 2019 года. Тогда в Букингемском дворце подчеркнули, что такое положение дел не нарушает протокол.
Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.Читать дальше