В замке Виндзор Трамп несколько раз похлопал по спине короля Карла III

В Великобритании прикосновение к королю или королеве считается нарушением правил этикета.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во время государственного визита в Великобританию несколько раз похлопал по спине короля Карла III, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на церемонии в замке Виндзор, когда Трамп поднимался на помост и коснулся британского монарха.

В Великобритании прикосновение к королю или королеве считается нарушением правил этикета.

Ранее также отмечалось, что во время визита в Великобританию Трамп вновь шел впереди короля на смотре почетного караула, повторив аналогичную ситуацию 2019 года. Тогда в Букингемском дворце подчеркнули, что такое положение дел не нарушает протокол.

