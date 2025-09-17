Путин наградил орденом Дружбы помощника президента Бразилии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы специального советника президента Бразилии по международным делам Селсо Луиса Нуньеса Аморима.
Соответствующий документ размещен на официальном интернет-ресурсе правовой информации.
Согласно указу, награда вручается за значительный вклад в укрепление и расширение сотрудничества между Россией и Бразилией.
Ранее также сообщалось, что Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.