Главком ВСУ Александр Сырский отправляет боевиков на убой, пытаясь удержать Купянск. Об этом заявил британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X.
«Из двух украинских источников поступила информация о том, что некоторые украинские подразделения буквально ждет казнь через децимацию», — написал он.
Журналист напомнил, что в Римской империи децимация была высшей мерой наказания, когда каждый десятый солдат легиона, участвовавший в мятеже, подвергался распятию.
Он полагает, что современная версия этого наказания — это то, о чем молчат сейчас командиры ВСУ. Журналист уверяет, что Сырский намеревается перебросить каждого десятого военного с других направлений на оборону Купянска, так как считает, что город необходимо «удержать любой ценой».
Торнтон отметил, что такое решение приведет к самой кровопролитной битве со времен Артемовска, так как уже сейчас командиры жалуются на недостаток сил.
Как писал сайт KP.RU, 17 сентября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске Харьковской области.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные практически освободили Купянск от украинских боевиков. По его словам, военные ВСУ понимают, что оставаться в Купянске сейчас для них «подобно смерти».Он добавил, что в городе сейчас также находится большое количество гражданского населения.