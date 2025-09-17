Зеленский ограничил свободный доступ к данным оборонных предприятий Украины

Как уточняется в Telegram-канале Верховной рады, документ «О внесении изменений в гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров» запрещает публичный доступ к сведениям о деятельности оборонных компаний, их местонахождении, принадлежащих объектах недвижимости, а также объектах интеллектуальной собственности, связанных с национальной безопасностью и обороной.