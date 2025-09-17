Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий свободный доступ к информации государственных реестров, относящейся к оборонным предприятиям. Об этом пишет РИА Новости.
Как уточняется в Telegram-канале Верховной рады, документ «О внесении изменений в гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров» запрещает публичный доступ к сведениям о деятельности оборонных компаний, их местонахождении, принадлежащих объектах недвижимости, а также объектах интеллектуальной собственности, связанных с национальной безопасностью и обороной.
В Раде отметили, что новые ограничения будут действовать на период военного положения и сохранят силу в течение одного года после его отмены.
Ранее аналитики швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung писали, что Зеленский стал одержим властью и утратил политический инстинкт.