Герасимов вручил награды военнослужащим, отличившимся при освобождении ДНР

«Отдельная мотострелковая бригада успешно действует в ходе проведения специальной военной операции. И в боях на донецком направлении отличилась, особенно при освобождении Авдеевки, и сейчас, в ходе боевых действий на красноармейском направлении», — отметил начальник Генштаба ВС РФ.