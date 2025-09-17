Герасимов вручил награды военнослужащим, отличившимся при освобождении ДНР

Герасимов вручил награды военнослужащим. Видео © Telegram / Минобороны России.
Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в боях в Донецкой Народной Республике, поблагодарив их за мужество и выполнение боевых задач. Кадры награждения опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
«Отдельная мотострелковая бригада успешно действует в ходе проведения специальной военной операции. И в боях на донецком направлении отличилась, особенно при освобождении Авдеевки, и сейчас, в ходе боевых действий на красноармейском направлении», — отметил начальник Генштаба ВС РФ.
Ранее Герасимов проинспектировал группировку войск Центр в ДНР. Он провёл встречу с руководством группировки войск «Центр», чтобы оценить текущую ситуацию и определить дальнейшие направления работы. В ходе визита начальник Генштаба также вручил государственные награды отличившимся бойцам.