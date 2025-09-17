Международная компания YouGov, занимающаяся маркетинговыми исследованиями и анализом данных, впервые зафиксировала лидерство ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в общенациональном опросе.
По сравнению с результатами, полученными в августе, поддержка АдГ возросла на два процентных пункта, достигнув отметки в 27%. В то же время, партия Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемая канцлером Фридрихом Мерцем, и ее баварский партнер Христианско-социальный союз (ХСС) потеряли один процентный пункт, опустившись до 26%.
В случае проведения всеобщих выборов в ближайшее воскресенье Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала бы 15% голосов. «Зеленые» сохранили свою позицию на уровне 11%, в то время как партия «Левые» продемонстрировала снижение на один пункт до 9%.
Ранее политик Ральф Нимайер выразил мнение, что Мерц агрессивно настроен к РФ из-за детских воспоминаний.