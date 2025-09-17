Трамп оскорбил короля Британии, предпочтя ему общение с гвардейцем

В Великобритании с президентом США Дональдом Трампом произошел еще один инцидент на официальном приеме королем Карлом III. Видео публикуют западные СМИ.
На кадрах видно, что глава Белого дома обходит почетный караул в Виндзорском замке вместе с гвардейцем, по пути о чем-то с ним беседуя. Король же следует сзади и заметно отстает.
Трамп проявил неуважение к королю, оставив его идти позади, предпочтя общение с гвардейцем, отмечают СМИ.
Ранее американский лидер также похлопал короля по спине, что считается нарушением этикета.
Ранее стало известно, что Трамп прибыл в Великобританию во вторник вечером и столкнулся со шквалом критики со стороны мэра Лондона Садика Хана, который обвинил президента США в том, что он делает больше, чем кто-либо другой, для поощрения нетерпимых ультраправых по всему миру.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.