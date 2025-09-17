TVP World: НАТО испугалось совместных учений России и Белоруссии

НАТО испугалось совместных учений России и Белоруссии и инициировало проведение собственных учений на территории Литвы, пишет польское издание TVP World.
Сообщается, что военнослужащие НАТО, дислоцированные в Литве, проводят интенсивные тренировки, готовясь к возможным кризисным ситуациям. В рамках защиты восточного фланга альянса, учения осуществляются круглосуточно, включая районы, граничащие с Белоруссией.
Согласно представленной информации, в данных маневрах задействовано около 3700 военнослужащих из восьми государств, находящихся под руководством Германии.
Накануне Министерство обороны России сообщило о завершении совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии «Запад-2025».