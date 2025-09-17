Не дожил до суда: скончался обвиняемый в коррупции экс-мэр Вологды Шулепов

Евгений Шулепов был арестован в мае 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму 11,3 миллиона рублей от застройщиков за содействие в получении разрешений на строительство в период его работы главой Вологды с 2008 по сентябрь 2016-го года. По версии следствия, взятки передавались как деньгами, так и в виде недвижимости и крупных скидок на квартиры.