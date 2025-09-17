Ошибка едва не стоила жизни гражданину Румынии: В Польше его перепутали с украинцем

В материале уточнили, что в ходе стрельбы был ранен Васил, гражданин Румынии. По данным прокуратуры, Михал, увидев Васила, схватил пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в него, целясь в голову. Он дважды попал в глаз и веко правого глаза, а также в лоб. После того, как напавший перестал стрелять он набросился на потерпевшего и стал бить его руками и ногами. При этом Михал кричал, что ненавидит украинцев и что пострадавший не должен жить в Польше и должен уезжать домой на Украину.