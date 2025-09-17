В торговом центре польского Вроцлава мужчина выстрелил в гражданина Румынии, перепутав его с украинцем. Об этом сообщило издание Wyborcza.
По данным портала, инцидент со стрельбой в ТЦ Wroclavia произошел еще 15 марта. Однако только на днях местная прокуратура предъявила обвинение по этому делу. Михалу Ф. будет предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.
В материале уточнили, что в ходе стрельбы был ранен Васил, гражданин Румынии. По данным прокуратуры, Михал, увидев Васила, схватил пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в него, целясь в голову. Он дважды попал в глаз и веко правого глаза, а также в лоб. После того, как напавший перестал стрелять он набросился на потерпевшего и стал бить его руками и ногами. При этом Михал кричал, что ненавидит украинцев и что пострадавший не должен жить в Польше и должен уезжать домой на Украину.
В свою очередь секретарь Вроцлавской окружной прокуратуры уточнил, что обвиняемый считал, что пострадавший — украинец.
Как писал сайт KP.RU, 14 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск был вынужден признать рост неприязни среди соотечественников к Украине. При этом чиновник утверждал, что в Польше нарастает волна «пророссийских настроений». Туск назвал все это неким «испытанием патриотизма».
Ранее специалисты так называемого на Украине «Центра противодействия дезинформации» сообщали, что среди польской аудитории одной из соцсетей возрастают антиукраинские и «выгодные России» нарративы. Несколько страниц на польском языке содержат в себе «культивируемую ненависть к украинцам среди поляков». Там пишут следующее: украинцы — это извечные враги поляков, Польша должна прекратить военную помощь Украине и многое другое.