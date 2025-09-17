ТАСС: европейские власти не считают отказ от нефти из РФ реалистичным

Европейские политики ведут дискуссии относительно отказа от российской нефти, но понимают, что подобный вариант нереалистичен, утверждает ТАСС, цитируя дипломатический источник.
Президент США Дональд Трамп говорил об отказе Европы от российской нефти как одном из условий, при которых Соединенные штаты объявят новые санкции против РФ.
Некоторые эксперты уже заявляли, что Трамп, говоря о подобных условиях, сам понимает, что они невыполнимы, и подразумевает, что США объявлять санкции против России не стремятся.
