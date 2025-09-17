Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: европейские власти не считают отказ от нефти из РФ реалистичным

Европейские политики ведут дискуссии относительно отказа от российской нефти, но понимают, что подобный вариант нереалистичен, утверждает ТАСС, цитируя дипломатический источник.

Европейские политики ведут дискуссии относительно отказа от российской нефти, но понимают, что подобный вариант нереалистичен, утверждает ТАСС, цитируя дипломатический источник.

Президент США Дональд Трамп говорил об отказе Европы от российской нефти как одном из условий, при которых Соединенные штаты объявят новые санкции против РФ.

Некоторые эксперты уже заявляли, что Трамп, говоря о подобных условиях, сам понимает, что они невыполнимы, и подразумевает, что США объявлять санкции против России не стремятся.

Читайте материал «Путин поручил организовать подготовку к прямой линии».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше