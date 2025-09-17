Европейские союзники Соединенных Штатов Америки е должны требовать от страны увеличения санкционного давления, пока сами продолжают закупать российские энергоресурсы. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Они не могут требовать, чтобы Соединенные Штаты сделали первый шаг, если сами не желают этого делать и продолжают закупать нефть из РФ», — подчеркнул он.
Давление США на ЕС по ускорению отказа от российских энергоресурсов не приведет к изменению текущих планов Брюсселя. Объединение сохранит возможность импорта из РФ как минимум до 2027 года, несмотря на усиливающиеся требования Вашингтона.
Ранее «МК» писал, что европейские политики ведут дискуссии относительно отказа от российской нефти, но понимают, что подобный вариант нереалистичен.
