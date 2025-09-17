Ричмонд
Латвия продлила закрытие воздушного пространства у границы с Россией до 19 сентября

Власти Латвии продлили закрытие воздушного пространства до 6 км над границей с Россией и Белоруссией до 7:00 мск 19 сентября.

Власти Латвии продлили закрытие воздушного пространства до 6 км над границей с Россией и Белоруссией до 7:00 мск 19 сентября. Об этом сообщили в авиадиспетчерской службе страны агентству ТАСС. Изначально ограничение действовало до вечера 18 сентября, однако после оценки рисков национальными вооружёнными силами Латвии было принято решение продлить запрет.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ранее пояснил, что закрытие воздушного пространства в 50-километровой зоне от восточной границы введено с 11 сентября на неделю по рекомендации военных. Несмотря на отсутствие прямой угрозы, такие меры считаются необходимыми для обеспечения безопасности страны.

Ранее президент Латвии раскритиковал системы ПВО стран НАТО.

