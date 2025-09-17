Латвия продлила закрытие воздушного пространства у границы с Россией до 19 сентября

Власти Латвии продлили закрытие воздушного пространства до 6 км над границей с Россией и Белоруссией до 7:00 мск 19 сентября. Об этом сообщили в авиадиспетчерской службе страны агентству ТАСС. Изначально ограничение действовало до вечера 18 сентября, однако после оценки рисков национальными вооружёнными силами Латвии было принято решение продлить запрет.