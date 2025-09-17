Ричмонд
The Times: Британия признает Государство Палестина в ближайшие дни

По информации газеты, премьер Соединенного Королевства Кир Стармер отложил официальное заявление о признании Палестины до конца недели, чтобы не портить визит президента США Дональда Трампа в Великобританию.

Источник: РИА "Новости"

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Великобритания официально признает государственность Палестины в ближайшие выходные. Как сообщила газета The Times, премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер выступит с соответствующим заявлением по завершении государственного визита президента США Дональда Трампа.

29 июля канцелярия на Даунинг-стрит, 10 предупредила, что Лондон признает палестинское государство перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. На фоне расширения Израилем военных действий в Газе МИД Великобритании позже подтвердил свое стремление признать Палестину в сентябре.

По информации The Times, Стармер отложил официальное заявление о признании Палестины до конца текущей недели, чтобы не портить визит Трампа в Великобританию, учитывая, что США не поддерживают британскую позицию по данному вопросу. Американский президент прибыл в Соединенное Королевство с беспрецедентным в современной истории вторым государственным визитом вечером 16 сентября. 17 сентября он был принят королем Карлом III в Виндзорском замке. Трамп проведет переговоры со Стармером в его загородной резиденции Чекерс 18 сентября.

Неделя высокого уровня в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдет с 23 по 29 сентября в Нью-Йорке.

