Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Канаде начали требовать от украинцев справки об освобождении от службы

Власти Канады просят украинских беженцев подтвердить отсутствие нарушений мобилизационного законодательства Украины.

Источник: Аргументы и факты

Канадские власти ужесточили требования к украинским гражданам, находящимся в стране, и теперь просят их предоставить подтверждения отсутствия нарушений мобилизационного законодательства Украины, сообщает УНИАН.

По данным издания, Министерство иммиграции Канады требует от мужчин справку об освобождении от воинской службы, а также документы, подтверждающие, что они не подлежали призыву в ряды ВСУ во время действия военного положения.

Официальные уведомления уже начали поступать украинцам, проживающим в Канаде. Для получения необходимой справки в украинских военкоматах им отводится семь дней.

Ранее канадский премьер-министр Марк Карни выступил с заявлением, что Оттава выделит Киеву свыше 1 млрд долларов на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники.

Узнать больше по теме
Биография Марка Карни
Премьер Канады, экс-глава Банка Канады и Англии — Марк Карни единственный в истории, кто возглавил центробанки двух государств. Один из наиболее влиятельных экономистов XXI века, от прошел путь от финансового менеджера до руководителя страны.
Читать дальше