В Канаде начали требовать от украинцев справки об освобождении от службы

Канадские власти ужесточили требования к украинским гражданам, находящимся в стране, и теперь просят их предоставить подтверждения отсутствия нарушений мобилизационного законодательства Украины, сообщает УНИАН.
По данным издания, Министерство иммиграции Канады требует от мужчин справку об освобождении от воинской службы, а также документы, подтверждающие, что они не подлежали призыву в ряды ВСУ во время действия военного положения.
Официальные уведомления уже начали поступать украинцам, проживающим в Канаде. Для получения необходимой справки в украинских военкоматах им отводится семь дней.
Ранее канадский премьер-министр Марк Карни выступил с заявлением, что Оттава выделит Киеву свыше 1 млрд долларов на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники.