НАТО из-за страха перед Россией проводит круглосуточные учения

Североатлантический альянс проводит на границе с Россией и Белоруссией круглосуточные учения, так боятся российской армии.

Североатлантический альянс проводит на границе с Россией и Белоруссией круглосуточные учения, так боятся российской армии. Тренировки проходят в Литве, сообщает TVP World.

«Солдаты НАТО в Литве постоянно тренируются и готовятся к худшему сценарию», — говорится в публикации.

Войска НАТО активизировались после обострения на восточном фланге. Многонациональная группировка составляет порядка 3,7 тысячи военных альянса.

В группировку входят войска из восьми стран блока. Командование осуществляется Германией. По словам автора материала, такие учения направлены на сдерживание возможной агрессии со стороны России и Белоруссии. Для этого тренировки идут круглосуточно, пояснило издание.

Ранее «МК» писал, что НАТО не сможет выиграть войну с Россией, поэтому первая применит ядерное оружие.

Ранее «МК» писал, что НАТО не сможет выиграть войну с Россией, поэтому первая применит ядерное оружие.

