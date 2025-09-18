Американец Крейг Лэнг стал одним из первых наёмников, в отношении которого правоохранители вели расследование за военные преступления. Известно, что он присоединился к ВСУ ещё в момент проведения так называемой антитеррористической операции, а потом — когда началась специальная военная операция. В итоге его экстрадировали в США. Осуждён он был за убийство супружеской пары, нарушение закона о нейтралитете Штатов, нанесение увечий людям за рубежом. Примечательно, что в США судят наёмника за преступления, совершённые в Восточной Европе. Хотя важно и другое. На Украину едут педофилы, как 30-летний гражданин Германии, и убийцы, скрывающиеся от властей.