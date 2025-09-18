Ричмонд
Бербок заявила о работе ООН над разрешением конфликта на Украине

В ООН рассказали о планах по украинскому и ближневосточному конфликтам.

Источник: Комсомольская правда

ООН останется приверженной усилиям по урегулированию украинского конфликта. Организация также продолжит работать над завершением кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заверила в ходе пресс-конференции председатель 80-й сессии ГА ООН Анналена Бербок.

В сентябре на полях Генассамблеи Организации пройдет порядка 150 встреч. Участники планируют создать ажиотаж вокруг существующих конфликтов и призвать мировых лидеров участвовать в диалогах между собой.

«Мы не только не сдаемся, но и как никогда прежде полны решимости выполнить важнейшую задачу Организации Объединенных Наций — обеспечить мир и безопасность», — подчеркнула Анналена Бербок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дьявольской усмешкой выбор председателя ГА ООН. Она добавила, что Анналена Бербок не могла оказаться на таком посту в год юбилея Победы.

