Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц оправдался перед евреями за современный антисемитизм

Немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил в защиту Израиля, осуждая критику в его адрес.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил в защиту Израиля, осуждая критику в его адрес. По его словам, она разжигает антисемитизм. И заявил, что без евреев у Германии нет шансов на хорошее будущее, передает его слова агентство DPA.

«Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране. Я хотел бы сегодня сказать евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего», — отметил Мерц в своем выступлении в ходе мероприятия, организованным Центральным советом евреев.

Мерц напомнил и про приверженность немецкой политики защите Израиля. Это, отметил канцлер, стало неотъемлемой частью нормативных основ Германии.

Ранее сообщалось, что немецкий канцлер призвал искоренить антисемитизм в стране во всех его проявлениях. И заявил, что надеется, что жизнь евреев в Германии снова будет безопасной.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше