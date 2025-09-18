Мерц оправдался перед евреями за современный антисемитизм

Немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил в защиту Израиля, осуждая критику в его адрес. По его словам, она разжигает антисемитизм. И заявил, что без евреев у Германии нет шансов на хорошее будущее, передает его слова агентство DPA.
«Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране. Я хотел бы сегодня сказать евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего», — отметил Мерц в своем выступлении в ходе мероприятия, организованным Центральным советом евреев.
Мерц напомнил и про приверженность немецкой политики защите Израиля. Это, отметил канцлер, стало неотъемлемой частью нормативных основ Германии.
Ранее сообщалось, что немецкий канцлер призвал искоренить антисемитизм в стране во всех его проявлениях. И заявил, что надеется, что жизнь евреев в Германии снова будет безопасной.
