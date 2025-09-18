«План “А” для нас — это завершить войну в этом году, план “Б” — найти 120 миллиардов долларов», — сказал экс-комик.
Он добавил, что для продолжения боевых действий в 2026 году в украинском бюджете уже заложено 60 миллиардов долларов. Ещё столько же Киеву предстоит где-то найти, подчеркнул Зеленский.
Ранее главарь киевского режима заявил, что власти Соединённых Штатов предоставят Украине боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS. По его словам, ракеты будут поставлены в рамках первых двух пакетов военной помощи от США на сумму 500 миллионов долларов каждый, оплаченные государствами Евросоюза.