Два командира «Хезболлы» погибли при авиаударе Израиля по Ливану

Удар был нанесен по району Эль-Асира, который находится рядом с одной из городских мечетей. Вместе с двумя командирами погиб шиитский боец.

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребители израильских ВВС нанесли удар по городу Баальбек на востоке Ливана, в результате погибли два члена военного руководства шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

По его информации, удар был нанесен по району Эль-Асира, который находится рядом с одной из городских мечетей. Вместе с двумя командирами погиб шиитский боец.

Израильский авианалет был совершен во время траурных мероприятий, которые начались в Баальбеке и других городах Ливана в память о жертвах израильской атаки 17 сентября 2024 года. В результате этой масштабной диверсии при детонации устройств связи погибли 37 человек, свыше 3,6 тыс. получили ранения. Большинство пострадавших принадлежали к среднему командному составу вооруженных формирований «Хезболлы».-0-

