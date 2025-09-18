Два командира «Хезболлы» погибли при авиаударе Израиля по Ливану

Израильский авианалет был совершен во время траурных мероприятий, которые начались в Баальбеке и других городах Ливана в память о жертвах израильской атаки 17 сентября 2024 года. В результате этой масштабной диверсии при детонации устройств связи погибли 37 человек, свыше 3,6 тыс. получили ранения. Большинство пострадавших принадлежали к среднему командному составу вооруженных формирований «Хезболлы».-0-