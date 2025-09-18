Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Великобритания признает Государство Палестина в ближайшие дни

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер выступит с соответствующим заявлением по завершении государственного визита президента США Дональда Трампа.

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания официально признает государственность Палестины в ближайшие выходные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер выступит с соответствующим заявлением по завершении государственного визита президента США Дональда Трампа.

29 июля канцелярия на Даунинг-стрит, 10 предупредила, что Лондон признает палестинское государство перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. На фоне расширения Израилем военных действий в Газе МИД Великобритании позже подтвердил свое стремление признать Палестину в сентябре. -0-

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше