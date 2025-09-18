Великобритания признает Государство Палестина в ближайшие дни

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания официально признает государственность Палестины в ближайшие выходные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.
Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер выступит с соответствующим заявлением по завершении государственного визита президента США Дональда Трампа.
29 июля канцелярия на Даунинг-стрит, 10 предупредила, что Лондон признает палестинское государство перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. На фоне расширения Израилем военных действий в Газе МИД Великобритании позже подтвердил свое стремление признать Палестину в сентябре. -0-