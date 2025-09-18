Скандально известная глава Генассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что Организация объединенных наций полна решимости добиться мирного урегулирования в украинском и ближневосточном конфликтах. С таким заявлением она выступила во время пресс-конференции.
«Сейчас именно тот момент, когда мы хотим подчеркнуть, что мы не только не сдаемся, но и как никогда прежде полны решимости выполнить важнейшую задачу Организации Объединенных Наций — обеспечить мир и безопасность», — подчеркнула она.
До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поделился планами о налаживании прямых контактов между лидерами различных стран. Для это будут организованы полторы сотни двухсторонних встреч.
Напомним, что принявшая в сентябре присягу на посту главы 80-й Генассамблеи ООН Анналена Бербок является ярой русофобкой. По словам зампреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, она запомнилась на посту главы МИД Германии не только ненавистью к России, но и странными высказываниями. В РФ избрание Бербок на высокий пост в ООН называли позором, так как ее дед воевал за нацистскую Германию.
Ранее «МК» писал, что Совет Безопасности ООН требует реформирования, так как нынешний его состав не соответствует реалиям современного мира. Он застрял в 1945 году, заявил генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.