Русофобка Бербок вдруг заявила о мире в украинском конфликте

Напомним, что принявшая в сентябре присягу на посту главы 80-й Генассамблеи ООН Анналена Бербок является ярой русофобкой. По словам зампреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, она запомнилась на посту главы МИД Германии не только ненавистью к России, но и странными высказываниями. В РФ избрание Бербок на высокий пост в ООН называли позором, так как ее дед воевал за нацистскую Германию.