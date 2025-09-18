В Пенсильвании при стрельбе пострадали пять полицейских

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный открыл стрельбу в округе Йорк (штат Пенсильвания), ранения получили как минимум пять сотрудников полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.
Инцидент произошел 17 сентября около 14:10 по местному времени (21:10 по минскому времени). Один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще трое — в тяжелом. По данным телеканала, предполагаемый преступник покончил с собой.
Губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро проинформировали о случившемся. -0-