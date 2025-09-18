Мерц заявил, что Германия не сможет построить хорошее будущее без евреев

Без евреев у ФРГ не может быть «хорошего будущего». Такое мнение высказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Я хотел бы сегодня сказать евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего», — сказал канцлер агентству DPA, добавив, что ФРГ будет «навсегда уничтожена», если из страны исчезнет еврейская культура.
При этом Мерц осудил «критику Израиля» в формате, который может стать предлогом для антисемитизма и подчеркнул, что Германия привержена выступает за существование и безопасность этой страны.
Ранее в Германии вандалы осквернили памятник евреям, отправленным нацистами в концлагеря. Полиция ФРГ начала расследование. Инцидент произошел в Берлине, неизвестные облили памятник белой краской и обмотали его скотчем.
Накануне партнеры канцлера Германии Фридриха Мерца из Христианско-социального союза (ХСС) выступили против инициативы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ужесточить политику в отношении Израиля.