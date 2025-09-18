Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша: в жилой дом попала ракета F-16, а не сбитый дрон — подтвердил Семоняк

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил, что в ходе операции по уничтожению дронов на востоке страны в жилой дом попала ракета с истребителя F-16, а не беспилотник.

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил, что в ходе операции по уничтожению дронов на востоке страны в жилой дом попала ракета с истребителя F-16, а не беспилотник. Ранее власти Варшавы заявляли о падении БПЛА на здание в Люблинском воеводстве, что вызвало частичное разрушение. Однако расследование и экспертиза обломков показали, что причиной повреждений стала именно ракета.

Семоняк отметил, что военные готовы компенсировать ущерб пострадавшим гражданам. Разбирательство продолжается, специалисты тщательно изучают остатки ракеты и дронов. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о сбитии 19 дронов, обвинив в инциденте Россию без представления доказательств. В свою очередь российское Минобороны заявило, что удары по Украине не затрагивали территорию Польши и готово к консультациям. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Польше нашли еще один беспилотник&

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше