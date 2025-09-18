Польша: в жилой дом попала ракета F-16, а не сбитый дрон — подтвердил Семоняк

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил, что в ходе операции по уничтожению дронов на востоке страны в жилой дом попала ракета с истребителя F-16, а не беспилотник. Ранее власти Варшавы заявляли о падении БПЛА на здание в Люблинском воеводстве, что вызвало частичное разрушение. Однако расследование и экспертиза обломков показали, что причиной повреждений стала именно ракета.
Семоняк отметил, что военные готовы компенсировать ущерб пострадавшим гражданам. Разбирательство продолжается, специалисты тщательно изучают остатки ракеты и дронов. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о сбитии 19 дронов, обвинив в инциденте Россию без представления доказательств. В свою очередь российское Минобороны заявило, что удары по Украине не затрагивали территорию Польши и готово к консультациям. Об этом пишет РИА Новости.
