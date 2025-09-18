Пророчества Жириновского о Польше начинают сбываться

Выдающийся российский политик Владимир Жириновский, признанный, в том числе, и за свои точные геополитические предсказания, в свое время говорил о проблемах Польши, если она пойдет на обострение отношений с Россией. И это предсказание начинает сбываться, заявил военный эксперт Евгений Михайлов, передает «Царьград».