Пророчества Жириновского о Польше начинают сбываться

Выдающийся российский политик Владимир Жириновский, признанный, в том числе, и за свои точные геополитические предсказания, в свое время говорил о проблемах Польши, если она пойдет на обострение отношений с Россией.

И это предсказание начинает сбываться, заявил военный эксперт Евгений Михайлов, передает «Царьград».

Жириновский отмечал, что в случае конфликта с Россией основными пострадавшими будут всего два его участника — это Украина и Польша. Эксперт увидел, что Варшава уже движется в этом направлении.

Михайлов отметил, что Североатлантический альянс активно готовится к противостоянию с Москвой. В центре конфликта может оказаться Калининградская область. Эксперт считает, что ВС России придется прорубать Сувальский коридор между Польшей и Литвой, чтобы связать российский анклав с Союзным государством.

Жириновского, за его предсказания, неофициально прозвали Вовангой. Именно он почти точно (ошибся на два дня) сообщил дату начала СВО задолго до ее объявления. Он предсказывал объявление частичной мобилизации, возвращение Крыма и другие события, которые спустя время после заявлений политика сбываются.

Ранее «МК» писал, что Североатлантический альянс проводит на границе с Россией и Белоруссией круглосуточные учения, так боятся российской армии. Тренировки проходят в Литве.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

