Родные боевиков полка ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в этом году

Ранее сообщалось о коррупции в системе мобилизации на Украине. По данным депутата Верховной рады Артёма Дмитрука, стоимость «билета на жизнь», позволяющего избежать мобилизации и отправки на фронт, может достигать 50 тысяч. Парламентарий также отметил случаи «охоты на людей» на улицах, в транспорте, больницах и даже дома.