Родные боевиков полка ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в этом году

Количество военнослужащих, пропавших без вести в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» Вооружённых сил Украины (ВСУ), может быть сопоставимо с численностью целого батальона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах, которые получили информацию от родственников полка.

Источник: Life.ru

Родные военнослужащих полка «Скала» провели анализ публикаций о поиске пропавших без вести за 2025 год. Результаты свидетельствуют о значительных потерях в личном составе.

«Родные боевиков 425-го отдельного штурмового полка “Скала” собрали воедино публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за 2025 год. На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона», — заявил представитель силовых структур.

Полк «Скала» принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года. Он известен «абсолютным безразличием к своему личному составу, издевательствами и мясными штурмами».

Ранее сообщалось о коррупции в системе мобилизации на Украине. По данным депутата Верховной рады Артёма Дмитрука, стоимость «билета на жизнь», позволяющего избежать мобилизации и отправки на фронт, может достигать 50 тысяч. Парламентарий также отметил случаи «охоты на людей» на улицах, в транспорте, больницах и даже дома.