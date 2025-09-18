Мерц заявил, что без евреев у Германии не будет хорошего будущего

Ранее Фридрих Мерц заявил о необходимости формирования новой архитектуры европейской безопасности и проведения более прагматичной внешней политики в интересах Германии и Евросоюза. По его словам, мир столкнулся с новым системным конфликтом между либеральными демократиями и осью автократий, которые поддерживают друг друга и стремятся к открытой конкуренции.