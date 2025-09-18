Мерц заявил, что без евреев у Германии не будет хорошего будущего

Во время своего выступления на мероприятии, организованном Центральным советом евреев, канцлер подчеркнул, что Германия навсегда бы прекратила своё существование без еврейской жизни и культуры.
«Хотел бы сегодня сказать евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего», — отметил Мерц.
Кроме того, он раскритиковал критику Израиля, которая якобы используется для прикрытия проявлений антисемитизма. Политик отметил, что обсуждение действий израильских властей должно быть допустимым.
Ранее Фридрих Мерц заявил о необходимости формирования новой архитектуры европейской безопасности и проведения более прагматичной внешней политики в интересах Германии и Евросоюза. По его словам, мир столкнулся с новым системным конфликтом между либеральными демократиями и осью автократий, которые поддерживают друг друга и стремятся к открытой конкуренции.