Камилла и Мелания в синих и жёлтых платьях поддержали Украину на банкете

Супруга короля Великобритании Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп продемонстрировали поддержку Украине, появившись на государственном банкете в Лондоне в нарядах синего и желтого цветов, символизирующих украинский флаг. Об этом сообщили кадры, опубликованные Sky News.
Во время торжественного мероприятия король Карл III затронул ключевые темы — торговое сотрудничество, ситуацию в Украине и защиту окружающей среды. Монарх подчеркнул историческую солидарность Великобритании и США, отметив, что страны вместе противостояли тирании в обеих мировых войнах. Сегодня, по его словам, когда угроза тирании вновь нависла над Европой, союзники продолжают поддерживать Украину для сдерживания агрессии и сохранения мира.
Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон 17 сентября вместе с супругой Меланией Трамп. По информации Reuters, в ходе визита планируется подписание соглашений на сумму свыше $10 млрд в сферах науки, технологий и гражданской ядерной энергетики, что укрепит стратегическое партнерство между странами.
СМИ также написали, что Трамп оскорбил короля Британии, предпочтя ему общение с гвардейцем.