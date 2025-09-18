В Канаде начали искать резервы для пополнения ВСУ

Сбежавшим из Украины в Канаду мужчинам стали приходить официальные сообщения с требованием подтвердить освобождение от мобилизации и службы в ВСУ. Письма рассылаются министерством гражданства и иммиграции.
«В письме отмечается, что на Украине существует обязательная военная служба для мужчин, начиная с 25 лет. Поскольку вы проживали в своей стране во время пребывания в возрасте обязательного призыва, вы должны предоставить заверенную копию документа об освобождении от военной службы», — говорится в распространяемом в соцсетях сообщении.
Теперь переехавшим ПМЖ в Канаду украинцам придется оказать, что у них есть освобождение от призыва в ВСУ во время военного положения. На предоставление документов им дали всего неделю.
Ранее сообщалось, что украинские беженцы в США могут столкнуться с депортацией в связи с утратой законного основания для пребывания.
