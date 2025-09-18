Лукашенко сообщил, что оппозиционер Статкевич не захотел уезжать из Белоруссии

Ранее Александр Лукашенко обозначил конкретные требования к своему потенциальному преемнику. Белорусский лидер заявил, что будущим главой государства должен стать «крепкий мужик, который обязательно понюхал пороха». При этом он уточнил, что был бы рад видеть на этом посту и женщину, однако сложная международная обстановка вокруг страны требует от руководителя особых качеств.