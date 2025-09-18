Лукашенко сообщил, что оппозиционер Статкевич не захотел уезжать из Белоруссии

Лукашенко подчеркнул, что ряд деятелей оппозиции, включая Статкевича, были причастны к серьёзным преступлениям. Однако власти Белоруссии сочли нецелесообразным, чтобы оппозиционер, «находящийся на исходе», закончил свои дни в тюрьме.
Президент уточнил, что Статкевич после освобождения выразил желание вернуться в Белоруссию. Власти не стали препятствовать его возвращению.
Белорусский лидер добавил, что если Статкевич намерен прожить старость «по-человечески», отказавшись от роли лидера радикальных действий, то и власти будут относиться к нему соответственно.
Ранее Александр Лукашенко обозначил конкретные требования к своему потенциальному преемнику. Белорусский лидер заявил, что будущим главой государства должен стать «крепкий мужик, который обязательно понюхал пороха». При этом он уточнил, что был бы рад видеть на этом посту и женщину, однако сложная международная обстановка вокруг страны требует от руководителя особых качеств.