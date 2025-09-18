Карл III высоко оценил усилия Трампа по завершению конфликтов

Король Великобритании Карл III во время банкета в Виндзорском замке, посвящённого государственному визиту президента США Дональда Трампа, высоко оценил его личные усилия по урегулированию международных конфликтов. Речь монарха транслировал телеканал Sky News.
По словам Карла III, именно стремление американского лидера искать решения самых сложных мировых проблем позволяет укреплять дипломатические инициативы и содействовать миру. Он отметил, что сотрудничество Лондона и Вашингтона в этом направлении имеет особое значение.
Король также напомнил о союзничестве двух стран в XX веке, подчеркнув, что Великобританию и США связывают самые тесные отношения в сфере обороны, безопасности и разведки.
Напомним, перед поездкой в Великобританию, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, общаясь с журналистами, отметил крайне затруднительное положение, в котором оказался Киев.