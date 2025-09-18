Президент Бразилии дал Трампу совет: вот что сказал

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что американский лидер Дональд Трамп должен научиться цивилизованной манере ведения диалога с другими странами. Об этом бразильский лидер сказал в интервью ВВС.
Лула да Силва объяснил, почему у него «нет отношений с Трампом», указав, что Дональд Трамп выстраивал отношения с экс-президентом Жаиром Болсонару, а не с Бразилией.
Также бразильский лидер указал, что Трамп должен прекратить считать себя «императором мира».
Президент Бразилии не раз выступал с критикой действий американского лидера. Ранее он заявил, что страны могут ответить встречными мерами на пошлины, которые президент США Дональд Трамп угрожает ввести за поддержку политики БРИКС.
Также Лула да Силва резко осадил Трампа, призвав его заниматься делами США, а не вмешиваться в жизнь других стран.
Напомним, бразильский лидер указал Трампу, что нельзя, чтобы он думал, что его избрали на пост шерифа мира.