Польша подтвердила падение на дом ракеты, выпущенной американским F-16

Польша признала падение ракеты, выпущенной американским истребителем F-16. Боеприпас повредил жилой дом в городе Вырыки. Ранее власти утверждали, что здание атаковал беспилотник. С заявлением выступил польский министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк в эфире TVN.
Он подтвердил, что факты указывают на выпуск ракеты самолетом польских воздушных сил. Министр также подчеркнул, что руководство еще выступит с официальным заявлением.
«Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом в защиту Польши, в защиту Родины, в защиту наших граждан. И военные заявили, что покроют эти потери», — заверил Томаш Семоняк.
Польский лидер Кароль Навроцкий потребовал от правительства страны разобраться с ситуацией. Он заявил, что ждет объяснений относительно разрушенного дома.