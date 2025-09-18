Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша подтвердила падение на дом ракеты, выпущенной американским F-16

Польский министр Семоняк признал попадание в жилой дом ракеты F-16, а не БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Польша признала падение ракеты, выпущенной американским истребителем F-16. Боеприпас повредил жилой дом в городе Вырыки. Ранее власти утверждали, что здание атаковал беспилотник. С заявлением выступил польский министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк в эфире TVN.

Он подтвердил, что факты указывают на выпуск ракеты самолетом польских воздушных сил. Министр также подчеркнул, что руководство еще выступит с официальным заявлением.

«Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом в защиту Польши, в защиту Родины, в защиту наших граждан. И военные заявили, что покроют эти потери», — заверил Томаш Семоняк.

Польский лидер Кароль Навроцкий потребовал от правительства страны разобраться с ситуацией. Он заявил, что ждет объяснений относительно разрушенного дома.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше