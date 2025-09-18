Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и НАТО

«Он испытывает НАТО. Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно как в дипломатическом, так и в политическом плане и как на это отреагирует местное население», — заявил он.
Ранее сообщалось, что в Польше началась паника из-за ночного «вторжения» беспилотников. Премьер-министр страны Дональд Туск бездоказательно обвинил в этом Россию.
Минобороны Польши отказалось от консультаций российских военных по инциденту. В РФ это связали с намеренной провокацией, устроенной третьей стороной, чтобы затем обвинить Кремль.
Исходя из высказываний Зеленского, напрашивается вывод, что налет БПЛА в Польше больше напугал киевский режим, чем его соседей.
