Путин встретится с лидерами думских фракций

Президент России Владимир Путин 18 сентября встретится с руководителями думских фракций. О предстоящем мероприятии ранее сообщил лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.
Такие встречи глава государства проводит регулярно — как с представителями всех партий одновременно, так и индивидуально. Чаще всего они проходят осенью, после единого дня голосования или в период подготовки проекта федерального бюджета.
В настоящее время в Госдуме работают пять фракций: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Кроме того, есть депутаты, которые не входят ни в одно из объединений.
Ранее Путин сообщил, что намерен связаться с вице-премьером Александром Новаком сразу после совещания с членами правительства.