Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин встретится с лидерами думских фракций

Такие встречи глава государства проводит регулярно.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин 18 сентября встретится с руководителями думских фракций. О предстоящем мероприятии ранее сообщил лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Такие встречи глава государства проводит регулярно — как с представителями всех партий одновременно, так и индивидуально. Чаще всего они проходят осенью, после единого дня голосования или в период подготовки проекта федерального бюджета.

В настоящее время в Госдуме работают пять фракций: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Кроме того, есть депутаты, которые не входят ни в одно из объединений.

Ранее Путин сообщил, что намерен связаться с вице-премьером Александром Новаком сразу после совещания с членами правительства.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше