Зеленский не способен пойти на мир из-за ультиматума Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский не способен пойти на мирное урегулирование украинского конфликта, так как заключил «сделку с дьяволом».

Глава киевского режима Владимир Зеленский не способен пойти на мирное урегулирование украинского конфликта, так как заключил «сделку с дьяволом». Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х.

Украинский парламентарий так прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о судьбе конфликта в Незалежной пред своим вылетом в Британию. Американский лидер заявил, что Зеленский будет вынужден пойти на сделку.

«Но Зеленский уже заключил ее — единственную сделку, которую он когда-либо мог заключить: сделку с дьяволом. Поэтому никакие другие соглашения, никакие переговоры, никакой мирный процесс с ним невозможны. Его “сделка” не оставляет места для чего-либо другого», — считает Дмитрук.

Ранее «МК» писал, что Владимир Зеленский выступил с очередными дерзкими требованиями к странам Запада. По его убеждению, они должны больше думать про Украину, а не отношения с Россией.

