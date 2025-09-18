Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша подтвердила, что в дом на востоке страны попала ракета с истребителя F-16

Ракета, попавшая в жилой дом на востоке Польши, была выпущена из польского истребителя F-16 во время операции по уничтожению дронов. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN.

Источник: Life.ru

Семоняк подчеркнул, что инцидент произошёл в процессе защиты польского воздушного пространства. Специалисты продолжают внимательно изучать обломки для выяснения всех обстоятельств случившегося.

«Всё указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолётом, защищавшим Польшу, наших граждан», — сказал он.

Министр добавил, что военные обязуются возместить причинённый ущерб. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, инцидент с дронами в Польше произошёл 10 сентября. Тогда Варшава заявила, что в воздушное пространство страны залетели 19 БПЛА, и обвинила в этом Россию. Однако Минобороны РФ подчеркнуло непричастность Москвы к случившемуся. Польские СМИ и власти также изначально заявили, что из-за падения БПЛА была повреждена крыша жилого дома в населённом пункте Вырыки у границы с Украиной. Однако позже выяснилось, что повреждения выли вызваны не беспилотником, а ракетой с истребителя F-16.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше