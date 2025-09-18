Круглосуточные учения НАТО в Прибалтике являются показателем страха стран Запада перед Россией. Об этом пишет издание TVP World.
«Чтобы защитить восточный фланг альянса, учения проводятся круглосуточно, в том числе на границе с Белоруссией», — пишет издание.
Напомним, учения НАТО «Инженерный гром 2025» стартовали на территории Литвы вблизи с границей Белоруссии. В них задействованы военнослужащие десяти стран. Речь идёт о литовских, бельгийских, чешских, эстонских, итальянских, латвийских, голландских, португальских, немецких и американских военных.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россия никогда никому не угрожала, в том числе и странам Европы.