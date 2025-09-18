Жена Карла III и Мелания Трамп появились на банкете в синем и жёлтом платьях

Согласно данным Sky News, в ходе мероприятия британский монарх затронул темы торговых отношений, ситуации на Украине, а также защиты окружающей среды.
Карл III подчеркнул, что Лондон и Вашингтон вместе боролись против «сил тирании» во времена Первой и Второй мировых войн. Сейчас, по его словам, тирания снова угрожает Европе, а Великобритания вместе с союзниками поддерживают Украину, чтобы «сдержать агрессию и обеспечить мир».
Накануне в центральной части Лондона началась масштабная акция протеста против визита Дональда Трампа в Британию. Тысячи демонстрантов заполнили улицы города, размахивая сатирическими плакатами. Согласно информации Reuters, итогом визита американского лидера в Британию станет подписание соглашений на сумму более десяти миллиардов долларов о сотрудничестве в сфере науки, технологий и гражданской ядерной энергетики.