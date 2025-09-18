Комитет Сената США утвердил Майка Уолтца на позицию постпреда при ООН

Комитет по международным делам Сената Конгресса США повторно утвердил бывшего советника американского президента по национальной безопасности Майка Уолтца на позицию постпреда страны при ООН, сообщили представители законодательного органа.
Его кандидатуру внесли более четырех месяцев назад. В июле сенатский комитет утвердил Уолтца на указанную позицию. При этом была допущена ошибка при голосовании, и процедуру решили провести вновь.
«Все кандидатуры были одобрены», — говорится в сообщении комитета.
Теперь вопрос утвреждения должен рассмотреть весь состав Сената. СМИ отмечали, что есть вероятность того, что в случае положительного решения дипломат всё же не успеет официально вступить в должность постпреда к началу недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Напомним, 1 мая стало известно, что Майк Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. По данным телеканала Fox News, его отстранение было связано с инцидентом с мессенджером Signal. Речь шла о скандале с закрытым чатом с высокопоставленными чиновниками, куда ошибочно включили журналиста издания Atlantic Джеффри Голдберга.