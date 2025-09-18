Ричмонд
Трамп заявил о признании движения антифашистов США террористической организацией

Президент Соединенных Штатов также отметил, что рекомендует провести «тчательное расследование источников финансирования» антифашистского движения.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о признании движения американских антифашистов террористической организацией. Соответствующую публикацию он разместил в среду в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, он «рад сообщить» о признании движения «Антифа» «крупной террористической организацией». Он также отметил, что «настоятельно рекомендует провести тщательное расследование источников финансирования» движения антифашистов.

Ранее Трамп отмечал, что рассмотрел бы возможность признания террористическими и других радикальных организаций.

Как сообщил ранее на пресс-конференции губернатор штата Юта Спенсер Кокс, гильзы патронов, заряженных в винтовку, из которой, предположительно, был убит правый активист Чарли Кирк, содержали антифашистские и относящиеся к движению ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено) гравировки.

Трамп еще в 2019 году, во время своего первого президентского срока, допускал возможность признать движение американских антифашистов террористической организацией. Движение «Антифа» в США не является единой централизованной организацией, этот термин используется для обозначения всех антифашистов.

