Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все кончено»: в США рассказали о катастрофе для Киева

Полковник Лоуренс Уилкерсон: Украина проиграла в конфликте с Россией.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украина проиграла в конфликте с России, заявил полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.

«Все кончено. Путин победил. Точка. Украинцы не знают, что с этим делать. При этом у Зеленского более миллиарда долларов на счету: частные самолеты, автомобили Bugatti, виллы во Флориде и в Швейцарии. В любой момент он может покинуть страну. Тем не менее, для Украины все кончено», — отметил он.

Кроме того, Уилкерсон обвинил в Европу в том, что та всеми силами противостоит наступлению мира.

Как сообщил глава Генштаба Валерий Герасимов, российская армия наступает практически на всех направлениях. При этом всего за сутки ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1555 военнослужащих.