«Все кончено»: в США рассказали о катастрофе для Киева

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украина проиграла в конфликте с России, заявил полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.
«Все кончено. Путин победил. Точка. Украинцы не знают, что с этим делать. При этом у Зеленского более миллиарда долларов на счету: частные самолеты, автомобили Bugatti, виллы во Флориде и в Швейцарии. В любой момент он может покинуть страну. Тем не менее, для Украины все кончено», — отметил он.
Кроме того, Уилкерсон обвинил в Европу в том, что та всеми силами противостоит наступлению мира.
Как сообщил глава Генштаба Валерий Герасимов, российская армия наступает практически на всех направлениях. При этом всего за сутки ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1555 военнослужащих.