«Все кончено»: в США рассказали о катастрофе для Киева

«Все кончено. Путин победил. Точка. Украинцы не знают, что с этим делать. При этом у Зеленского более миллиарда долларов на счету: частные самолеты, автомобили Bugatti, виллы во Флориде и в Швейцарии. В любой момент он может покинуть страну. Тем не менее, для Украины все кончено», — отметил он.