Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-президент Молдавии призвал восстановить отношения с Россией

КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. Молдавии после парламентских выборов нужно немедленно начать восстанавливать братские отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» Владимир Воронин.

Источник: Sputnik

«Это делать нужно немедленно. Снять все преграды, все, что мешает дружеским, братским, стратегическим отношениям с Россией. Немедленно. Вернуться к договору о стратегическом партнерстве, подписанному в 2002 году, он действующий — этот договор между Россией и Молдовой, строго следовать требованиям этого договора и дальше развивать отношения по всем вертикалям, горизонталям с Россией», — сказал он.

По словам политика, нынешние представители власти в Кишиневе не знают истории собственной страны.

«История говорит о том, что только благодаря России Молдова стала тем цветущим садом Советского союза. Молдова получила в полной мере государственность, Молдова развивалась самыми высокими темпами даже в бывшем Советском союзе, в Молдове были подготовлены замечательные кадры, в том числе в вузах, в Академии наук только благодаря России. Только благодаря России мы развивали отрасли технические, потому что для этого нужен металл, для этого нужен газ, для этого нужно электричество, для этого нужно много чего другого», — добавил собеседник агентства.

Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики.

Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.

Узнать больше по теме
Владимир Воронин: биография главы ГК «ФСК» и миллиардера
Глава девелоперской ГК «ФСК» впервые попал в рейтинг миллиардеров России в 2025 году с состоянием 1,3 млрд долларов. Бизнес Владимира Воронина вырос на фоне расширения производственной базы и масштабных сделок, включая покупку российских активов шведского застройщика Bonava. Рассказываем о детстве, карьере и увлечениях миллиардера.
Читать дальше