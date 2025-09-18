Экс-президент Молдавии призвал восстановить отношения с Россией

«История говорит о том, что только благодаря России Молдова стала тем цветущим садом Советского союза. Молдова получила в полной мере государственность, Молдова развивалась самыми высокими темпами даже в бывшем Советском союзе, в Молдове были подготовлены замечательные кадры, в том числе в вузах, в Академии наук только благодаря России. Только благодаря России мы развивали отрасли технические, потому что для этого нужен металл, для этого нужен газ, для этого нужно электричество, для этого нужно много чего другого», — добавил собеседник агентства.