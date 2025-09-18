Ричмонд
«Скоро умрёт в тюрьме, зачем это надо?»: Лукашенко высказался о Статкевиче

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что оппозиционный политик Николай Статкевич отказался покидать страну и вернулся с литовской границы обратно в Беларусь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что оппозиционный политик Николай Статкевич отказался покидать страну и вернулся с литовской границы обратно в Беларусь. Об этом глава государства заявил 17 сентября в Минске.

По словам Лукашенко, Статкевич был помилован вместе с 51 заключённым на основе гуманизма, с учётом возраста и состояния здоровья осуждённых. Среди помилованных оказались лидеры экстремистских и террористических организаций, а также участники массовых беспорядков и представители деструктивных СМИ.

Президент подчеркнул, что Статкевич сознательно выбрал путь возвращения в Беларусь, несмотря на угрозу заключения: «Он уже скоро помрёт, не дай бог, в тюрьме». Лукашенко отметил, что власти не могли оставить политика за границей, так как он является гражданином страны.

Глава государства также прокомментировал дальнейшую позицию оппозиционера: «Если он хочет быть лидером по сжиганию автомобилей и домов милиции — пусть там находится. Если желает прожить старость по-человечески — хватит уже, повоевал». Видео с заявлением Лукашенко было опубликовано Telegram-каналом «Пул первого», близким к пресс-службе президента.

Данное заявление президента Белоруссии активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, подчеркивая напряжённую политическую ситуацию в стране и судьбу оппозиционных лидеров.

Также Лукашенко посмеялся над неожиданной шуткой про оппозиционеров.

