«Скоро умрёт в тюрьме, зачем это надо?»: Лукашенко высказался о Статкевиче

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что оппозиционный политик Николай Статкевич отказался покидать страну и вернулся с литовской границы обратно в Беларусь. Об этом глава государства заявил 17 сентября в Минске.
По словам Лукашенко, Статкевич был помилован вместе с 51 заключённым на основе гуманизма, с учётом возраста и состояния здоровья осуждённых. Среди помилованных оказались лидеры экстремистских и террористических организаций, а также участники массовых беспорядков и представители деструктивных СМИ.
Президент подчеркнул, что Статкевич сознательно выбрал путь возвращения в Беларусь, несмотря на угрозу заключения: «Он уже скоро помрёт, не дай бог, в тюрьме». Лукашенко отметил, что власти не могли оставить политика за границей, так как он является гражданином страны.
Глава государства также прокомментировал дальнейшую позицию оппозиционера: «Если он хочет быть лидером по сжиганию автомобилей и домов милиции — пусть там находится. Если желает прожить старость по-человечески — хватит уже, повоевал». Видео с заявлением Лукашенко было опубликовано Telegram-каналом «Пул первого», близким к пресс-службе президента.
Данное заявление президента Белоруссии активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, подчеркивая напряжённую политическую ситуацию в стране и судьбу оппозиционных лидеров.
