«Скоро умрёт в тюрьме, зачем это надо?»: Лукашенко высказался о Статкевиче

Президент подчеркнул, что Статкевич сознательно выбрал путь возвращения в Беларусь, несмотря на угрозу заключения: «Он уже скоро помрёт, не дай бог, в тюрьме». Лукашенко отметил, что власти не могли оставить политика за границей, так как он является гражданином страны.